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Son dakika haberi... Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu

Son dakika haberleri... Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu Bursa'da otobüse arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu

BURSA - Bursa'da otobüse arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsünü otobüse arkadan çarparak yaralandı. Çarpmanın sesini duyan çevredekiler hemen yaralı sürücünün yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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