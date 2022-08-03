Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da elektrikli bisiklet alev alev yandı Bursa haberleri... Bursa'da üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet alev alev yandı. Bursa'da üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet alev alev yandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, bisiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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