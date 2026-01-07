Haberler

Burkina Faso Devlet Başkanı Traore'ye suikast girişimi engellendi

Güncelleme:
Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, İbrahim Traore'ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini, planın 2022 yılında darbeyle iktidarı kaybeden Yarbay Paul Henri Damiba tarafından hazırlandığını ve Fildişi Sahili'nce finanse edildiğini iddia etti.

Burkina Faso'da devlet başkanına suikast girişimi düzenlendi. Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, yaptığı açıklamada Devlet Başkanı İbrahim Traore'ye düzenlenen suikast girişiminin engellendiğini belirterek, suikast planının 2022 yılında darbeyle iktidarı kaybeden Yarbay Paul Henri Damiba tarafından hazırlandığını iddia etti. Sana, planın Fildişi Sahili'nce finanse edildiğini de öne sürerek, "İstihbarat servislerimiz bu operasyonu son saatlerde engelledi. Devlet başkanına suikast düzenlemeyi ve ardından da diğer kilit kurumlara saldırmayı planlamışlardı" dedi.

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, Damiba'nın hem askerleri hem de sivil destekçileri harekete geçirdiğini, yabancı finansman sağladığını ve yabancı güçler müdahale etmeden önce ülkenin dron fırlatma üssünü devre dışı bırakmayı planladığını iddia etti.

Güvenlik bakanına göre, yetkililer komployu planlayanların konuşmalarını gösteren bir video ortaya çıkardı. Görüntülerde, iddiaya göre 3 Ocak günü yerel saatle 23.00'ten hemen sonra başkanı ya yakın mesafeden ya da konutuna patlayıcı yerleştirerek öldürmeyi nasıl planladıkları konuşuldu.

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok sayıda tutuklama yapıldı. Bu kişiler yakında adalete teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Burkina Faso'da 10 ay içinde iki darbe

Burkina Faso'da 23 Ocak 2022 yılında Yarbay Paul Henri Damiba öncülüğündeki askerler darbe yapmıştı. Hükümet feshedilmiş, anayasa askıya alınmış ve Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tutuklanmıştı. Darbe sonrasında Damiba, ülkede cunta yönetiminin başına geçmişti. Damiba, seçilmiş bir hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmesinin ardından yaklaşık 10 ay Burkina Faso'nun lideri olarak görev yapmıştı. Paul Henri Damiba, İbrahim Traore'nin 30 Eylül'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Togo'ya sığınmıştı. - OUAGADOUGOU

