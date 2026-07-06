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Burhaniye'de işletme bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Burhaniye'de işletme bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir işletmenin bahçesinde çıkan ot yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çevre yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir işletmenin bahçesinde çıkan ot yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.25 sıralarında Çoruk Mahallesi Çoruk Yolu üzerinde 250 numaralı adresteki bir işletmede meydana geldi. İşletme bahçesindeki otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler işletme ve çevre yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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