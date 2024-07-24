Burdur-Yeşilova yolunda kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 9 yaralı

Burdur- Yeşilova yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Yeşilova yolununun 7'nci kilometresinde Düğer-Yarışlı köyü arasında meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine giden 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Adem Burgaz (49) yönetimindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Adem Burgaz olay yerinde yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR