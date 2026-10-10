Haberler

Burdur Yeşilova'da 3 araç kazasında ağır yaralı 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Yeşilova'da 3 araç kazasında ağır yaralı 2 gün sonra yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi, hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ilk olarak bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti; ağır yaralının da ölmesiyle can kaybı 2'ye yükseldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi de 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, Perşembe günü öğle saatlerinde Yeşilova-Dereköy yolu üzerindeki Taşpınar Kavak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 plakalı 3 araç çarpıştı. Kazada 16 TK 812 plakalı araçta bulunan Musa Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Uğur Yalçın ağır, B.Ç. ve A.Ç. ise hafif yaralandı. Diğer iki araçta bulunan H.Ş., G.Ş., S.C. ve A.R.A. da kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Uğur Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yalçın'ın da hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia

Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Panama'da gazetecilerin depreme yakalandığı anlar kamerada

Gazeteciler canlı yayını bırakıp böyle kaçtı
Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı

Trump ve Putin görüştü! ABD'den Rusya için flaş yaptırım kararı

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz

80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz