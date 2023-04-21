Burdur Valiliği tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle görevli emniyet mensuplarını, depremzedeleri, yaşlıları, hastaları ve engelsiz yaşam merkezindeki çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle görevli emniyet mensuplarını, depremzedeleri, yaşlıları, hastaları ve engelsiz yaşam merkezindeki çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu ve protokol üyeleri bayram namazında Ulucami'de bir araya geldi. Vatandaşlar ve protokol üyeleri ile birlikte saf tutan Vali Vekili Mailoğlu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından kıldırılan bayram namazının ardından cemaat ile bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Valilik tarafından çorba ikramı yapıldı.

Daha sonra Göl Polis Tesisleri'nde Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, buradan Polis Kontrol Noktası'ndaki polisleri de unutmayarak onlarla bayramlaştı.

KYK yurdunda kalan depremzede vatandaşları da ziyaret eden Ahmet Mailoğlu çocuklara oyuncak dağıttı. Depremzede vatandaşların bayramını kutlayan Vali Vekili Mailoğlu, "Hem şahsım adına hem de deprem nedeniyle bırakıp gelmek zorunda kaldığınız yurtlarınızda, Hatay'da, Gaziantep'te, Kahranmaraş'ta, Diyarbakır'da, Adana'da bilhassa 11 ilimizde çalışan Burdur Valimiz Ali Arslantaş bey, o da Defne'de yaraları sarmakla meşgul. Onun da selamlarını getirdim. Onun da bayramlarınızı kutlama dileklerini getirdim. Bu duygularla hepinizin tekrardan saygıyla, sevgiyle bayramlarınızı tebrik ediyorum" dedi.

Buradan İl Jandarma Komutanlığı'na geçerek görevli personelin bayramlarını kutlayan Mailoğlu, daha sonra huzurevine geçerek yaşlılarla bir araya geldi. Burdur Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları da unutmayan Mailoğlu tek tek hastalara acil şifalar diledi.

Deprem bölgesinde görev alan itfaiye personeli ile de bir araya gelen Mailoğlu, itfaiye personeli ile orada yaşadıkları sıkıntıları ve nasıl reaksiyon gösterdikleri hakkında sohbet etti. Bayram ziyaretleri çerçevesinde Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nde çocuklara oyuncak dağıtarak onlarla sohbet eden Mailoğlu Kışla Uygulama Noktasında ki görevli Polislerin bayramlarını kutlayarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Vali Vekili Ahmet Mailoğlu'na ziyaretlerinde Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Serdar Köstengil, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram eşlik etti. - BURDUR