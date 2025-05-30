Burdur-Isparta Dostluk Yolu'nda Tır Devrildi, Yaralı Yok

Burdur-Isparta Dostluk Yolu'nda Tır Devrildi, Yaralı Yok
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Burdur-Isparta Dostluk Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tuğla yüklü tır şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Burdur- Isparta Dostluk Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tuğla yüklü tır şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Isparta Dostluk yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 AFM 136 plakalı tuğla yüklü tır, viraja geldiği esnada yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tır içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı şans ederi yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken devrilen tırı kaldırmak için çalışma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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