Burdur İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Ekipleri İnternet Sitelerine İşlem Yaptı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube ekipleri tarafından yapılan siber devriye çalışmalarına takılan 18 internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Terör örgütü propagandası yapan 2 internet sitesi erişime engellendi. 16 sosyal medya hesabı BTK'ya bildirildi. Yasa dışı bahis ve kumar işlemleri yapan 4 internet sitesi ve oltalama (phising) siteleri erişime engellendi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube ekipleri tarafından yapılan siber devriye çalışmalarına takılan 18 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen sanal devriyeler ile terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 1-30 Kasım tarihleri arasında icra edilen sanal devriyeler neticesinde sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 2 internet sitesi erişime engellendi.

Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde 16 adet sosyal medya hesabı Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) değerlendirilmek üzere bildirildi.

Ayrıca 4 adet yasa dışı bahis ve kumar işlemlerine aracılık ettiği tespit edilen internet sitesi ile 6 adet oltalama (phising) sitesinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinesinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadı ile erişime engellenmesine yönelik işlem başlatıldı. - BURDUR