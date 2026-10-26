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Burdur Gölhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Burdur Gölhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 15 KD 210 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile, Ö.A. yönetimindeki 20 AJY 77 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 AJY 77 plakalı otomobil takla atarken, kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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