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Burdur'daki Yangında Hayatını Kaybeden Mehmet Çelik'in Cenazesi Memleketine Götürüldü

Burdur'daki Yangında Hayatını Kaybeden Mehmet Çelik'in Cenazesi Memleketine Götürüldü
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren 65 yaşındaki Mehmet Çelik'in cenazesi, otopsi sonrası kardeşi tarafından teslim alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Burdur'da önceki gün evde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybeden Mehmet Çelik'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve DNA testinin ardından kardeşi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Altınyayla (Dirmil) ilçesi Kızılyaka köyünde 28 Ekim gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 65 yaşındaki taş ustası Mehmet Çelik'e ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri ile çok sayıda Orman İşletme Şefliği arazöz sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Çelik'e ise komşuları ulaşamadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonunda yangın söndürülürken, ikamet kullanılamaz hale geldi.

Cenazeyi kardeşi teslim aldı

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından Mehmet Çelik'in tanınmaz halde cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik'in cenazesi olayı haber alarak yurt dışından gelen kardeşinden alınan DNA örneğinin sonuçlanmasının ardından kardeşine teslim edildi. Mehmet Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyüne götürüldü.

Kimliği DNA testi ile onaylandı

Ağabeyinin ölüm haberini alarak Avusturya'dan 2 bin 400 kilometre yol kat ederek cenazeyi teslim almaya gelen Veli Çelik, ağabeyinin yatarken dahi sigara içtiğini belirterek, "Ağabeyim evde yalnız yaşıyordu ve geçtiğimiz gün evde çıkan bir yangında öldüğünü öğrendim. Daha sonra çıkıp geldiğimde olayları öğrendim. Yangın gece saatlerinde olmuş ve itfaiye ekiplerine haber verilmiş. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde ağabeyimin cansız bedenine ulaşmış. Zaten orada ölmüş yapabilecek bir şey kalmamış. Büyük ihtimalle sigara içtiği esnada uyuyakalmış. Çok üzgünüm fakat yapabilecek bir şey yok. Cenaze tamamen yandığı için DNA testi yapıldı ve kendisinin Mehmet Çelik olduğu tespit edildi. Şimdi cenazemizi teslim alıp memlekete götüreceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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