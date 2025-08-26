Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Bucak ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında A.O.U., M.S. ve M.H. isimli şüphelilerin üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, yaklaşık bin kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçaları ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
