Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 29 Nisan 2025 tarihinde Burdur merkezde durdurulan bir araçta yapılan aramada S.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramada, yaklaşık 5 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası ele geçirildi. - BURDUR