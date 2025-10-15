Haberler

Burdur'da Tüfekle Vurulmuş Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Burdur'da Tüfekle Vurulmuş Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan Feti O. evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feti O.'dan (44) bir süredir haber alamayan ailesi kontrol etmek için yaşadığı eve geldi. Evine giren aile üyeleri Feti O.'nun tüfekle vurulmuş cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Ongun'un cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
