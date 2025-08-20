Burdur'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralanırken traktör sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.40 sıralarında Bucak ilçesi Kestel Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus B.(30) idaresindeki 15 EB 435 plakalı Fiat Tofaş marka araç İbrahim B. (66) idaresindeki 15 PK 796 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör römorkunun altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralanırken traktör sürücüsü İbrahim B. ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken kazada ana yoldan tali yola dönmek isteyen traktöre otomobilin süratle gelerek çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR