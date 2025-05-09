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Burdur'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Büğdüz köyü yolunda su tankı yüklü traktörün devrilmesi sonucu 60 yaşındaki sürücü Süleyman Yavuz hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ama yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda su tankı yüklü traktör şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Büğdüz köyü yolu üzerindeki Yeni TOKİ binaları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Yavuz (60) idaresindeki 15 AU 853 plakalı Massey Ferguson marka traktör, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje, ardından yolun sağındaki şarampole devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Süleyman Yavuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Yavuz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından traktör ve su tankı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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