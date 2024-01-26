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Burdur'da traktör ile ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Burdur'un Tefenni ilçesinde traktör ile Ford marka ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Yaralı sürücü tedbir amacıyla Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde traktör ile Ford marka ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi şekilde yaralandı.

Kaza, Burdur'un Tefenni ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan Fevzi D. idaresindeki plakasız traktör ile Jankat T. idaresindeki 34 FNP 245 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirdi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Jankat T. tedbir amacıyla Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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