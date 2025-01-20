Burdur'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tarlaya devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

BURDUR - Burdur- Antalya karayolu Kızılkaya kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep Yıldızidaresindeki 07 CJH 29 plakalı traktör yolun sağ şeridinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Recep Yıldız ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recep Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.