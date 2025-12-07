Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur - Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 43 KV 223 plakalı otomobil ile M.A.'nin kullandığı 15 AAC 204 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR