Burdur'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Gölhisar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan Yaşar Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü Gölhisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Temmuz tarihinde Gölhisar ilçesi Merkezcami Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör ile Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu traktöre bağlı kasa devrilirken, traktör sürücüsü Celal E., traktörde yolcu olarak bulunan Fatma E. (94), Yaşar Özdemir (58) ile otomobil sürücüsü Fatih M.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Şule K. (28), Meyrem K. (8), Esma K. (6) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen traktör kasası ise çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekildi.

Kaza yakınlardaki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz şekilde kavşağa giren iki aracın çarpışması ve traktör kasasının devrilmesi yer aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Yaşar Özdemir, tedavi gördüğü Gölhisar Devlet Hastanesi'nde kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, dün Gölhisar ilçesindeki Armutlu Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Armutlu Mezarlığı'na defnedildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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