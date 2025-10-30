Haberler

Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çavdır-Gölhisar Kara yolu üzeri Kayacık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (29) idaresindeki 15 HA 442 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M.K. (26) idaresindeki 15 AAD 878 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 15 HA 442 plakalı otomobil şarampole devrilirken her iki otomobil sürücüsü ve devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

