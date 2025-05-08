Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

Vatikan'da yeni papa belli oldu! Locaya çıkıp halkı selamladı
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Katoliklerin tarihinde bir ilk! Yeni papayı o ülkeden seçtiler
Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP lideri, tek bir ismi işaret etti: Olayın içinde değilse de sorumlu
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı

Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tefenni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak kazaya sebep oldu. Araçta bulunan Hüseyin Ş. ve eşi Selda Ş. yaralandı, sağlık durumları iyi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tefenni ilçesi Seydiler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seydiler köyü istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin Ş. (49) idaresindeki 15 ABB 091 plakalı Fiat Tofaş otomobil, aynı yönde ilerleyen 15 KB 635 plakalı ticari aracı solladığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Hüseyin Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Selda Ş. (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Mourinho giderse kimi göreve getireceğini açıkladı
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.