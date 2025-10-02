Burdur'da Trafik Denetimlerinde 44 Ceza Uygulandı

Burdur'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 656 araç ve sürücü sorgulandı, kurallara uymayan 44 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamaları sürüyor. Bu çerçevede, 28-29 Eylül tarihlerinde il genelinde, usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik denetim çalışmalarında 656 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 44 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 14 araç trafikten men edildi. - BURDUR