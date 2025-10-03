Burdur'da Tır Kazası: Kara Yolu Kısa Süreliğine Kapandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bariyerlere çarpan tır makasladı, kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur-Antalya Kara yolu Çeltikçi ilçesi Tekke Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AHG 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır makaslanırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılırken tırın kaldırma işlemleri devam ediyor. - BURDUR