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Burdur'da Taş Ocağında Kamyon Şoförü Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan kamyon şoförü, üzerine düşen mermer bloğu sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında üzerine mermer bloğu düşen kamyon şoförü feci şekilde can verdi.

Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağında çalışan tır şoförü Mehmet Saray (45), üzerine mermer bloğu düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Saray burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Saray'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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