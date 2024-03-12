Burdur'da Taş Ocağında Kamyon Şoförü Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında üzerine mermer bloğu düşen kamyon şoförü feci şekilde can verdi.

Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağında çalışan tır şoförü Mehmet Saray (45), üzerine mermer bloğu düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Saray burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Saray'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR