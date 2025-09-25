Burdur'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR