Burdur'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Ağlasun ilçesinde bir tarlada çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
