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Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
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Burdur’da hafif ticari araç ile çarpışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Burdur'da hafif ticari araç ile çarpışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 AC 563 plakalı hafif ticari araç ile A.A.'nin kullandığı 32 ADT 010 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrilirken minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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