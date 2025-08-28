Burdur'da Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da refüjden karşıya geçmek isteyen tarım aracı, otomobilin çarpmasıyla devrildi. Yola savrulan sürücü, arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı Askeri Misafirhane Lojmanları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Aydın (62), plakasız tarım aracıyla aniden refüje geçmek istedi. Bu sırada arkasından gelen A.B. (22) idaresindeki 15 DJ 253 plakalı otomobil, tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tarım aracından yola savrulan sürücü, bu sırada arkadan gelen S.B. (29) yönetimindeki 06 DMV 897 plakalı Audi marka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Recep Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin tarım aracına çarptığı, Aydın'ın yola savrulduğu ve arkadan gelen otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
