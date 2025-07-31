Burdur'da Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Burdur'da Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi
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Burdur'da düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait 6 bin 310 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur'da, Bizans ve Roma dönemine ait 6 bin 310 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde, önceki gün düzenlenen operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 6 bin 310 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki sikkeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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