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Burdur'da fünyeyle patlatılan valizden eşyalar çıktı

Burdur'da fünyeyle patlatılan valizden eşyalar çıktı
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Burdur'da bir caddeye bırakılan sahipsiz valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede valizin içinde kişisel eşyalar olduğu belirlendi.

Burdur'da cadde üzerine bırakılan ve bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan valizden kişisel eşyalar çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne bırakılan sahipsiz valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valizi fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin içinde kişisel eşyaların yer aldığı belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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