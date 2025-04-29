Burdur'da Suç Önleme Çalışmaları: 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur'da suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 9 bin 42 kişiye GBT sorgusu yapılırken yakalanan 7 aranan şahıs cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-25 Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde binlerce kişi sorgulanırken, birçok olay aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde yapılan uygulamalarda toplam 9 bin 42 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ayrıca 39 umuma açık iş yeri denetlendi.

75 olay aydınlatıldı, 120 şüpheliye adli işlem

Kişilere karşı işlenen suçlarla (kasten yaralama, tehdit, hakaret vb.) mücadele kapsamında Burdur genelinde meydana gelen 75 olayın tamamı aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 120 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mal varlığına karşı suçlarda 8 şüpheli yakalandı

Mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin yürütülen çalışmalarda 9 olaydan 8'i çözüldü. Bu olaylarla ilgili olarak 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aranan 9 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı

Farklı suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise 9 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bu kişilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 kesici-delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi. - BURDUR