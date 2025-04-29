Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Burdur'da Suç Önleme Çalışmaları: 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur'da Suç Önleme Çalışmaları: 9 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yürütülen güvenlik denetimlerinde 9 bin 42 kişi GBT sorgusuna tabi tutuldu. 75 olay aydınlatıldı, 120 şüpheliyle ilgili adli işlem yapıldı. Aranan 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 9 bin 42 kişiye GBT sorgusu yapılırken yakalanan 7 aranan şahıs cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-25 Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde binlerce kişi sorgulanırken, birçok olay aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde yapılan uygulamalarda toplam 9 bin 42 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ayrıca 39 umuma açık iş yeri denetlendi.

75 olay aydınlatıldı, 120 şüpheliye adli işlem

Kişilere karşı işlenen suçlarla (kasten yaralama, tehdit, hakaret vb.) mücadele kapsamında Burdur genelinde meydana gelen 75 olayın tamamı aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 120 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mal varlığına karşı suçlarda 8 şüpheli yakalandı

Mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin yürütülen çalışmalarda 9 olaydan 8'i çözüldü. Bu olaylarla ilgili olarak 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aranan 9 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı

Farklı suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise 9 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bu kişilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 kesici-delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.