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Burdur'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Yaralandı

Burdur'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Yaralandı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yürüyüşe çıkan yaşlı bir adamın üzerine saldırdı. Dengesini kaybederek düşen Cengiz Şimşek hastaneye kaldırıldı ve yetkililer köpeklerle ilgili çözüm beklediklerini belirtti.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam düşerek yaralandı. Saldıran sokak köpekleri birkaç metre ileride yatıp beklerken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilova ilçesi Salda köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Cengiz Şimşek'e başıboş sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybedip yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı. Köy muhtarı Osman İlhan'ın durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam yerde yaralı halde otururken, köpekler hemen arkasına uzanıp sessizce beklemeye başladı. O anlar, olay yerinde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bu köpeklere artık bir çözüm bulunmalı"

Başından geçen olayı anlatan Cengiz Şimşek, "Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Dişini geçirdi, tırmaladı. Ben de kaçmaya çalışırken düştüm. Nasıl kurtulduğumu bile hatırlamıyorum. Köpekler artık köyde grup halinde geziyor. Benim yerimde bir kadın veya çocuk olsa bu kadar az hasarla kurtulamaz. Biz artık bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Şimşek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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