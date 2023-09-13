Burdur'da barışmak için gittiği husumetlisinin iş yerinde çıkan kavgada 3 kişiyi silahla vurup 1 kişi darp eden şahıs savcılığa gelerek teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'da silahla 3 kişiyi vurup teslim olan şahıs tutuklandı

Tartıştığı işyeri sahibi ve yakınlarına kurşun yağdırdı

BURDUR - Burdur'da barışmak için gittiği husumetlisinin iş yerinde çıkan kavgada 3 kişiyi silahla vurup 1 kişi darp eden şahıs savcılığa gelerek teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda Ömür A., aralarında husumet bulunan Turan Ş. ile barışmak amacıyla, Turan Ş.'nin sahibi olduğu çorbacıya geldi. Çorbacıda çıkan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Sokak ortasında büyüyen kavgada bir kişinin yumruk atmasının ardından Ömür A. yanında bulunan silahıyla adeta kurşun yağdırdı. İş yeri sahibi Turan Ş'yi, oğlu Osman Ş.'yi, eşi Zeynep Ş. ile akrabası Mustafa Ş.'yi vurarak aracına binip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrasında karnına 2 kurşun isabet eden Osman Ş, elinden yaralanan Zeynep Ş., kalçasından yaralanan Mustafa Ş. ve darp edilen Turan Ş.'yi ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Sokaktaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri Ömür A.'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Savcılığa gelip teslim oldu

Silahıyla 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçan Ömür A. öğle saatlerinde Gölhisar Adliyesi'ne gelerek suç aleti ile birlikte savcılığa teslim oldu. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ömür A. çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.