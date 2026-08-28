Burdur'da Şehirlerarası Otobüs Denetimleri Aralıksız Sürüyor
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, usulsüzlükleri önlemek ve trafik kazalarını engellemek amacıyla il genelinde şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Araç ve sürücülerin kurallara uygunluğu kontrol edilirken, yolcuların güvenli seyahati için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Burdur'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi, trafik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler kontrol edildi. Ekiplerce araçların ve sürücülerin trafik kurallarına uygunluğu denetlenirken, yolcuların güvenli şekilde seyahat etmelerinin sağlanmasına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yetkililer, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.