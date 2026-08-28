Burdur'da Şehirlerarası Otobüs Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Burdur'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi, trafik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler kontrol edildi. Ekiplerce araçların ve sürücülerin trafik kurallarına uygunluğu denetlenirken, yolcuların güvenli şekilde seyahat etmelerinin sağlanmasına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yetkililer, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı