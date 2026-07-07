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Burdur'da samanlık yangını

Burdur'da samanlık yangını
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Burdur'un Kayaaltı köyünde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'da samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kayaaltı köyündeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, samanlıktan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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