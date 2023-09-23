Burdur'da polisin şok uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Burdur polisinin Tefenni ilçesinde yaptığı şok uygulamada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 araca 21 bin 334 TL para cezası uygulandı.

Burdur polisinin Tefenni ilçesinde yaptığı şok uygulamada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 araca 21 bin 334 TL para cezası uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tefenni ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, risk teşkil eden unsurların engellenmesi, güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirmek ve suç işleme amacındakilerin caydırılması amacıyla dün akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında şok uygulama gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında 302 kişinin sorgulamasının yapıldığı kontrollerde 2 şahısın yanında bulunan 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise 62 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 7 araca 21 bin 334 TL para cezası uygulandı. Emniyetin yaptığı bu uygulamadan memnun olan vatandaşlar şehrin bu denetimler sayesinde daha huzurlu ve güvenli olacağını dile getirdi. - BURDUR