Burdur'da Park Halindeki Otomobil Yangında Kül Oldu

Burdur'da Park Halindeki Otomobil Yangında Kül Oldu
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde park halindeki bir otomobil, elektrik tesisatından kaynaklanan bir yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde park halindeki otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinden sonra Yeşilova ilçesine bağlı Doğanbaba köyünde park halinde bulunan Erdoğan Dinç'e ait 15 ADC 809 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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