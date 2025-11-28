Haberler

Burdur'da Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Burdur'da bir özel okulda öğle yemeği sonrası 33 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 30 öğrenci ve 1 öğretmen tedavi edilerek taburcu edilirken, 3 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

Burdur'da bir özel okulda dün öğle yemeği sonrası 33 öğrenci ve 1 öğretmen farklı şikayetlerle hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 30 öğrenci ve 1 öğretmen taburcu olurken, 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olay, dün Burdur'da bulunan bir özel okulda meydana geldi. İddiaya göre, öğlen yemek yiyen 33 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlandı. İshal, karın ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkları olan kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. 30 öğrenci ve 1 öğretmen tedavilerinin ardından taburcu olurken 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Okulda çıkan yemekten ve sudan numune alan ekipler tarafından öğrencilerin neden rahatsızlandığı araştırılıyor.

Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda öğrenim gören 33 öğrenci ve 1 öğretmen 27 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesi ve kusma şikayetiyle belirli aralıklarla Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından 1 öğretmen ve 30 öğrencinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 3 öğrencinin ise tedavisi Burdur Devlet Hastanesinde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktır. Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen öğretmen ve öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi - BURDUR

