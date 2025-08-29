Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Nur B. (28) idaresindeki 34 KCM 197 plakalı otomobil ile Bayram B. (70) yönetimindeki 15 PB 192 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İrem Nur B. araç içinde sıkıştı. Kazada sürücü ile araçta bulunan yolcular Ömer Selim G. (23), Emircan D. (24) ve Şevval Sude B. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü İrem Nur B.'yi sıkıştığı yerden uzun uğraşların sonunda çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR