Burdur'da Otomobil Sürücüsü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Burdur'da otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özdemir (50) 07 E 1978 plakalı otomobiliyle kent merkezi yönüne seyir halindeyken fenalaştı. Otomobili emniyet şeridine çeken Özdemir'e vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özdemir, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURDUR