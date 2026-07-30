Haberler

Burdur’da otomobil refüje çıktı: 6 yaralı

Burdur’da otomobil refüje çıktı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Burdur istikametine seyir eden Mustafa Y. (76) idaresindeki 34 YTH 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü Mustafa Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ela B. (11), Neşe B. (37), Ayşe B. (67), Mevlidiye Y. (37) ve Kadriye Y. (76) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet

Görünmez hız, kesin sonuç: KIZILELMA sınırları zorlamaya devam ediyor
Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmamın en zor namazı!

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler