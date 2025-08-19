Burdur'da Orman Yangınlarını Önleme Çalışmaları Sürüyor

Burdur'da Orman Yangınlarını Önleme Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda 24 saat devriye faaliyetleri yürütüyor. Valilik, güvenlik güçlerinin bu konudaki çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında meydana gelmesi muhtemel orman yangınlarını önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarımız tarafından ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Benfica havaalanından paylaştı! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor

Benfica havaalanından paylaştı! Kerem, İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.