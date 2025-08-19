Burdur'da Orman Yangınlarını Önleme Çalışmaları Sürüyor

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında meydana gelmesi muhtemel orman yangınlarını önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarımız tarafından ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - BURDUR