Burdur'da Narkotik Operasyonu: 400 Kullanımlık Uyuşturucu ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Burdur'da polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 400 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ve 6,1 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da narkotik suçlarla mücadele dahilinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ağustos Çarşamba günü kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, M.C.G. isimli şüpheli üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 400 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası ile 6,1 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adli işlem yapılan şüpheli M.C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR