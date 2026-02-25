Burdur'da müstakil evin bacısında yangın

Burdur'da müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Üçdibek Mahallesi Onur Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı