Burdur'da müstakil evin bacısında yangın

Burdur'un Üçdibek Mahallesi'nde bir müstakil evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Burdur'da müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Üçdibek Mahallesi Onur Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

