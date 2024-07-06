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Burdur'da motosikletli çocuk otomobille çarpıştı

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Burdur'un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı. Kaza sonucunda çocuğun kulağında kopma olduğu tespit edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı istikamette seyir halinde olan Fatma Ö.(33) idaresindeki römork takılı 07 V 4114 plakalı pikap, sola dönüş yaptığı esnada arkasından gelen Mehmetcan A.(14) idaresindeki plakasız motosikletin çarpması sonucu Mehmetcan A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mehmetcan A.'nın kulağında kopma olduğu tespit edilerek yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pikap sürücüsü Fatma Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Mehmetcan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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