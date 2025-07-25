Burdur'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Burdur'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Burdur'da, motosikletiyle refüje çarpan 21 yaşındaki Kemal Efe Bettemir hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.

Burdur'da motosikletiyle refüje çarpan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.54 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Valilik Konutu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Efe Bettemir (21) idaresindeki 15 ADD 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Kemal Efe Bettemir'in, Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memurunun oğlu olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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