Burdur'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen amcası ise sürücüyü ayakkabısından tanıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin (29) idaresindeki 15 AAY 048 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bariyere çarpıp devrildi. Kaza motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerin tarafından yolda güvenlik önemi alınırken Şahin'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Şahin'in amcasının, "Ayakkabısından tanıdım. Mustafa bu" sözleri ve babasının feryadı yürekleri dağladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR