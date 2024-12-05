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Burdur'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde sola dönüş yapan otomobile çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sola dönüş yapmak için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah K. (57) idaresindeki 07 BBE 450 plakalı otomobile, Demokrasi Caddesi'nden sanayi istikametine doğru seyir halindeyken sola dönüş yapmak istediği esnada arkasından gelen ve öğrenci olduğu öğrenilen E.K.C. (16) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.K.C. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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