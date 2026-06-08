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Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Burdur'da motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Burdur'da motosiklet ile otomobili çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 15 ABE 734 plakalı motosiklet ile G.K. yönetimindeki 15 KC 201 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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