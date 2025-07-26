Burdur'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Burdur'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi
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Burdur'daki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İki işçi dumandan etkilendi.

Burdur'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde, depo olarak kullanılan alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde ağaç, kereste, ahşap ve boya malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın, fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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